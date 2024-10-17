В «Атланта Юнайтед» поздравили Миранчука с днём рождения

Пресс-служба «Атланта Юнайтед» обратилась к российскому полузащитнику клуба Алексею Миранчуку, поздравив его с 29-летием. Поздравление опубликовано в социальной сети клуба.

«С днём рождения, наш №59!», - гласит подпись к посту с несколькими фотографиями Алексея.

Напомним, что Миранчук оказался в США в прошлое летнее трансферное окно после перехода из итальянской «Аталанты». Россиянин подписал долгосрочный контракт.

Всего за восемь проведённых матчей в рамках МЛС Алексею удалось забить три гола в ворота соперников своего клуба и оформить в них одну голевую передачу.

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