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США. МЛС

Сборная России обратилась к братьям Миранчукам

17 Октября 2024 • 10:30 Комментировать

Сегодня, 17 октября, братья Алексей и Антон Миранчуки празднуют день рождения. Футболистам исполнилось по 29 лет.

«Поздравляем Алексея и Антона с днем рождения! Желаем братьям счастья, успехов в карьере и почаще видеться в сборной», - говорится в публикации пресс-службы сборной России.

Напомним, что в летнее трансферное окно оба брата обзавелись новыми клубами. Алексей перешел из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту Юнайтед». Антон, в свою очередь, на правах свободного агента присоединился к швейцарскому «Сьону». Его предыдущим клубом был московский «Локомотив».

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