​Ройс: «Невозможно проводить 60-70 матчей за сезон»

Немецкой полузащитник Марко Ройс перебрался в Северную Америку и выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси». По его словам, одной из причин смены обстановки стал сверхнапряжённый график европейских чемпионатов, где ведущие клубы проводят вплоть до 60, а то и 70 матчей за сезон.

- Я не совру, если скажу, что игроки обеспокоены этой ситуацией. Невозможно проводить по 60-70 матчей за сезон и не получить травму, это я говорю совершенно точно, - цитирует слова Ройса derbyderbyderby.it.

Доселе Марко Ройс выступал в составе дортмундской «Боруссии», где несколько лет являлся капитаном коллектива.