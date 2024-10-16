​Ройс: «Впервые чувствую себя по-настоящему свободным»

Немецкой полузащитник Марко Ройс перебрался в Северную Америку и выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси». Он обнаружил, что жизнь в Соединённых Штатах Америки сильно отличается от привычного ему быта в Германии. Она показалась ему намного более свободной.

- В США многое просто нереально, я не свыкся ещё с некоторыми вещами. Мне льстит поддержка многих известных личностей, одобривших мой переезд в США. Хотелось попробовать что-то новое. И впервые в жизни я чувствую себя таким свободным, - цитирует слова Ройса derbyderbyderby.it.

Доселе Ройс выступал в составе дортмундской «Боруссии».