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США. МЛС

Последний шанс: Что надо Миранчуку, чтобы выйти в плей-офф МЛС

15 Октября 2024 • 20:35 Комментировать
Орландо Сити
...
Атланта Юнайтед
20.10 01:00

В регулярном чемпионате МЛС осталось провести всего лишь один тур. «Атланта Юнайтед», где выступает россиянин Алексей Миранчук, ещё сохраняет шансы на выход в плей-офф, хотя ситуация сложная. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, что нужно «Атланта Юнайтед» для прохода дальше.

Формат МЛС

Для понимания вопроса давайте проговорим формат МЛС. Лига делится на Восточную конференцию и Западную конференцию. Каждая команда в регулярном чемпионате проведёт 34 игры. По их итогам семь лучших команд из каждой конференции попадают непосредственно в плей-офф. Восьмая и девятая команды попадают в раунд уайлд-кард, где в одном очном матче разыграют последний билет в плей-офф.

Положение команды Миранчука

«Атланта Юнайтед» уже не имеет шансов финишировать в топ-7 Восточной конференции и попасть в плей-офф МЛС напрямую. Команда Алексея Миранчука может оказаться в раунде уайлд-карт. Давайте посмотрим на турнирную таблицу в этой зоне, а также на календарь конкурентов.

Стоит отметить, что «Торонто» уже провёл все 34 матча, поэтому на выход в раунд уайлд-кард команда не претендует. Словом, претендентов на два места ровно четыре: «Ди Си Юнайтед», «Монреаль», «Филадельфия Юнайтед» и «Атланта Юнайтед».

М Куда Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О
7 плей-офф Нью-Йорк Ред Буллз 33 11 14 8 53 47 +6 47
8 уайлд-кард Ди Си Юнайтед 33 10 10 13 52 67 -15 40
9 уайлд-кард Монреаль 33 10 10 13 46 64 -18 40
10   Торонто 33 11 4 19 40 61 -21 37
11   Филадельфия Юнион 33 9 10 14 61 53 +3 37
12   Атланта Юнайтед 33 9 10 14 44 48 -4 37

«Ди Си Юнайтед» - «Шарлотт»

«Монреаль» - «Нью-Йорк Сити»

«Филадельфия Юнион» - «Цинциннати»

«Орландо Сити» - «Атланта Юнайтед»

Равенство очков

Теперь давайте заглянем в регламент МЛС, чтобы узнать, как команды расставляются по местам при равенстве очков. На первое место при такой ситуации выходит общее количество побед во всех играх. Дальше команды сравниваются по общей разности голов, а если и это не помогло – то по общему количеству забитых голов. Последующие критерии перечислять нет смысла, ведь до них дело точно не дойдёт.

Что надо команде Миранчука

Важно отметить, что при равенстве очков «Ди Си Юнайтед», «Монреаль», «Филадельфия Юнайтед» и «Атланта Юнайтед» – любые из вариаций – будут сравниваться по разности голов. Количество побед при равенстве очков у любой связки этих команд (даже если все наберут по 40 очков) будет одинаковым. Сейчас показатели голов у четырёх команд довольно серьёзно отличаются, что облегчает понимание турнирных раскладов.

«Ди Си Юнайтед» и «Монреалю» проще всего – чтобы остаться в топ-9, командам достаточно не проиграть в последнем туре. А вот «Филадельфия Юнион» и «Атланта Юнайтед» должны точно побеждать и при этом рассчитывать на определённые результаты конкурентов.

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Учитывая показатели разности голов, ситуация для команды Алексей Миранчука следующая:

А) «Атланта Юнайтед» должна обязательно обыграть «Орландо Сити»;

Б) Кроме своей победы «Атланта Юнайтед» нужно поражение хотя бы одной из двух команд – «Ди Си Юнайтед» или «Монреаля»;

В) Кроме своей победы и поражения одной из двух команд («Ди Си Юнайтед» или «Монреаля») «Атланта Юнайтед» нужна потеря очков от «Филадельфия Юнион»;

Г) Если «Аталанта Юнайтед» победит, а «Ди Си Юнайтед» и «Монреаль» синхронно проиграют, то команда Миранчука финиширует в топ-9 независимо от результата «Филадельфия Юнион».

Как видим, ситуация непростая. При этом не стоит забывать, что финиш на восьмой или девятой позиции – это только путёвка в раунд уайлд-кард. Чтобы потом выйти в полноценный плей-офф, Миранчуку и компании нужно будет выиграть ещё один матч. Но сейчас «Атланта Юнайтед» думает только о том, как запрыгнуть в последний вагон.

Александр Тихий

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