Жена Месси рассказала, что стало для неё сюрпризом в Майами

Антонелла Рокуццо, супруга нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, высказалась о переезде в США.

«Больше всего мне нравится в Майами климат, люди и пейзажи. Все это создаёт ощущение, что вы живёте в вечном лете. Самым большим сюрпризом для нас стал тёплый приём, который мы получили по прибытии. Мы знали, что это будет нечто особенное, но это превзошло все наши ожидания. Адаптироваться было очень легко, и мы этому рады», - сказал Рокуццо Haute Living.

Действующий контракт Лионеля Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года. Команда недавно выиграла регулярный чемпионат МЛС.