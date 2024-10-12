Эксперты оценили шансы Миранчука на победу в плей-офф МЛС

Команда Алексея Миранчука, «Атланта Юнайтед», ещё не обеспечила себе путёвку в плей-офф чемпионата США, однако сохраняет всё-таки минимальные шансы на выход в следующую стадию МЛС.

В решающем поединке «Атланта Юнайтед» на выезде 20 октября сразится с «Орландо Сити», который уже гарантировал себе место в плей-офф.

Эксперты букмекерских контор дают не больше 0,01% на выход и победу «Атланты» в плей-офф чемпионата США по футболу.

Прямая трансляция матча «Орландо Сити» – «Атланта Юнайтед» состоится на нашем спортивном портале.