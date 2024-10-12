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США. МЛС

Эксперты оценили шансы Миранчука на победу в плей-офф МЛС

12 Октября 2024 • 18:14 Комментировать
Орландо Сити
...
Атланта Юнайтед
20.10 01:00

Команда Алексея Миранчука, «Атланта Юнайтед», ещё не обеспечила себе путёвку в плей-офф чемпионата США, однако сохраняет всё-таки минимальные шансы на выход в следующую стадию МЛС.

В решающем поединке «Атланта Юнайтед» на выезде 20 октября сразится с «Орландо Сити», который уже гарантировал себе место в плей-офф.

Эксперты букмекерских контор дают не больше 0,01% на выход и победу «Атланты» в плей-офф чемпионата США по футболу.

Прямая трансляция матча «Орландо Сити» – «Атланта Юнайтед» состоится на нашем спортивном портале.

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ОРЛАНДО СИТИ АТЛАНТА ЮНАЙТЕД
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