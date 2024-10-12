Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён

Аналитики портала Give me Sport представили рейтинг топ-10 лучших игроков в истории футбола. Во время составления учитывались важность футболиста для команды, выигранные трофеи и индивидуальные призы.

Первым в списке стал восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси. На второй строчке расположился португальский бомбардир Криштиану Роналду. Тройку лучших замкнул легендарный бразилец Пеле.

В топ-10 также попали: Диего Марадона, Йохан Кройф, Ференц Пушкаш, Франц Беккенбауэр, Зинедин Зидан, Роналдо и Альфредо ди Стефано.

Напомним, что в настоящее время Месси выступает в США за «Интер Майами».