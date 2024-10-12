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США. МЛС

Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён

12 Октября 2024 • 08:12 Комментировать (1)

Аналитики портала Give me Sport представили рейтинг топ-10 лучших игроков в истории футбола. Во время составления учитывались важность футболиста для команды, выигранные трофеи и индивидуальные призы.

Первым в списке стал восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси. На второй строчке расположился португальский бомбардир Криштиану Роналду. Тройку лучших замкнул легендарный бразилец Пеле.

В топ-10 также попали: Диего Марадона, Йохан Кройф, Ференц Пушкаш, Франц Беккенбауэр, Зинедин Зидан, Роналдо и Альфредо ди Стефано.

Напомним, что в настоящее время Месси выступает в США за «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Диего Марадона Криштиану Роналду Лионель Месси Зинедин Зидан ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
12 Октября 2024 в 08:48
ай-да питрасяны.. ай насмешыли.. шнырь после ЗМ-ав начал дишовыя издания пакупать.. пашла веселуха.. скора сибе купиц звание хфуцбольнава боха и перья в заднецу вставиц.. А-ха-ха-ха! )))
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