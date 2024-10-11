Бразильский кудесник Роналдиньо стал акционером американского клуба, выступающего в третьем по силе футбольном дивизионе Соединённых Штатов Америки. Вместе с ним в акции решил вложиться и родной брат экс-игрока - Роберто Ассис.

Клуб, в котором бывший обладатель «Золотого мяча» в 2005 году выкупил акции, называется «Гринвилль Триумф» или «Гринвилль Либерти» в женском варианте. В футбольной среде США новые инвестиции Роналдиньо оценивают как большой аванс в смысле узнаваемости американского футбола в преддверии проведения чемпионата мира 2026 года, который в основном пройдёт как раз в Штатах.