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США. МЛС

Роналду или Месси: эксперты выбрали, чья команда сильнее

11 Октября 2024 • 12:54 Комментировать

Портал Opta оценил силу нынешних команды Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Аргентинский форвард сейчас выступает за американский «Интер Майами», а португальский бомбардир защищает цвета саудовского «Аль-Насра».

Согласно результатам исследования, эксперты посчитали команду Роналду сильнее коллектива Месси. В опубликованном рейтинге «Аль-Наср» занял 92-е место, а «Интер Майами» находится на 98-й позиции.

Ранее аналитики Opta назвали лучший футбольный клуб в мире. Первое место в рейтинге занял английский «Манчестер Сити», которые последние четыре сезона становился чемпионом в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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