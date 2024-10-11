Роналду или Месси: эксперты выбрали, чья команда сильнее

Портал Opta оценил силу нынешних команды Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Аргентинский форвард сейчас выступает за американский «Интер Майами», а португальский бомбардир защищает цвета саудовского «Аль-Насра».

Согласно результатам исследования, эксперты посчитали команду Роналду сильнее коллектива Месси. В опубликованном рейтинге «Аль-Наср» занял 92-е место, а «Интер Майами» находится на 98-й позиции.

Ранее аналитики Opta назвали лучший футбольный клуб в мире. Первое место в рейтинге занял английский «Манчестер Сити», которые последние четыре сезона становился чемпионом в АПЛ.