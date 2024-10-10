Месси – в старте сборной Аргентины на отборочный матч ЧМ-2026

Нападающий Лионель Месси вернулся в состав сборной Аргентины.

37-летний футболист попал в основу «альбиселесте» на встречу отборочного этапа чемпионата мира против сборной Венесуэлы. Компанию Месси в атаке составят Хулиан Альварес и Тьяго Альмада. В средней линии аргентинцев сыграют Энцо Фернандес, Родриго де Пауль и Джовани ло Чельсо, позиции в защите займут Николас Тальяфико, Николас Отаменди, Херман Песселья и Науэль Молина, вратарь – Херонимо Рульи.

Встреча сборных Венесуэлы и Аргентины стартует в 00:00 по московскому времени.

Для Лионеля Месси этот матч станет первым за национальную команду с 15 июля, когда аргентинцы взяли верх над Колумбией в финале Кубка Америки.