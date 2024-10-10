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Месси – в старте сборной Аргентины на отборочный матч ЧМ-2026

10 Октября 2024 • 23:39 Комментировать
Венесуэла
0:1
Аргентина
1 8.00 X 4.20 2 1.48
1-й тайм

Нападающий Лионель Месси вернулся в состав сборной Аргентины.

37-летний футболист попал в основу «альбиселесте» на встречу отборочного этапа чемпионата мира против сборной Венесуэлы. Компанию Месси в атаке составят Хулиан Альварес и Тьяго Альмада. В средней линии аргентинцев сыграют Энцо Фернандес, Родриго де Пауль и Джовани ло Чельсо, позиции в защите займут Николас Тальяфико, Николас Отаменди, Херман Песселья и Науэль Молина, вратарь – Херонимо Рульи.

Встреча сборных Венесуэлы и Аргентины стартует в 00:00 по московскому времени.

Для Лионеля Месси этот матч станет первым за национальную команду с 15 июля, когда аргентинцы взяли верх над Колумбией в финале Кубка Америки.

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Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Венесуэлы ещё теги

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ВЕНЕСУЭЛА АРГЕНТИНА
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