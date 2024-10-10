Алексей Миранчук назвал игрока, из-за которого полюбил футбол

Российский хавбек Алексей Миранчук, выступающий за американский клуб «Атланта Юнайтед», рассказал о своем кумире детства.
«Когда были детьми, то играли в футбол на улице. Мне нравилось, как играет Роналдиньо. Не исключаю, что благодаря бразильцу я полюбил эту игру», - передает слова 28-летнего российского футболиста пресс-служба клуба.
Миранчук переехал в МЛС из итальянской «Аталанты» минувшим летом. Полузащитник поучаствовал в восьми встречах, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. Контракт игрока рассчитан до конца 2027 года, его трансферная стоимость – десять миллионов евро.
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