Почеттино высказался о влиянии Месси

Главный тренер сборной США высказался о Лионеле Месси, выступающем в МЛС за «Интер Майами».

«Влияние Месси невозможно измерить, потому что оно невероятное. Не только на болельщиков, но и на всё. То, как он может мотивировать всех, всю структуру вокруг него, то, как он соревнуется в МЛС… Это окажет влияние не только в настоящем, но и в среднесрочной и долгосрочной перспективе», - сказал Почеттино CNN.

Стоит сказать, что Маурисио Почеттино ранее был тренером Лионеля Месси, когда работал во Франции с «ПСЖ».

Добавим, что действующий контракт Лионеля Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.