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США. МЛС

Почеттино высказался о влиянии Месси

09 Октября 2024 • 14:30 Комментировать

Главный тренер сборной США высказался о Лионеле Месси, выступающем в МЛС за «Интер Майами».

«Влияние Месси невозможно измерить, потому что оно невероятное. Не только на болельщиков, но и на всё. То, как он может мотивировать всех, всю структуру вокруг него, то, как он соревнуется в МЛС…  Это окажет влияние не только в настоящем, но и в среднесрочной и долгосрочной перспективе», - сказал Почеттино CNN.

Стоит сказать, что Маурисио Почеттино ранее был тренером Лионеля Месси, когда работал во Франции с «ПСЖ».

Добавим, что действующий контракт Лионеля Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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