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Скалони оценил состояние Месси

09 Октября 2024 • 04:13 Комментировать
Венесуэла
...
Аргентина
1 7.10 X 4.00 2 1.55
11.10 00:00

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, в какой форме находится Лионель Месси.

37-летний футболист прибыл в расположение аргентинской национальной команды, которой предстоит сыграть со сборными Венесуэлы (11 октября) и Боливии (16 октября). Сентябрьский сбор звёздный форвард пропустил из-за травмы.

«Месси находится в хорошей форме. Он провёл несколько матчей в своём клубе, прежде чем присоединиться к нам, – именно это было нужно ему для улучшения физического состояния.

Незадолго до предыдущего сбора мы с ним договорились, что он не сыграет, так как у него ещё не было практики в «Интер Майами». Сейчас он в отличных физических кондициях и будет частью команды в предстоящих играх», – приводит Inter Miami News Hub слова Скалони.

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