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США. МЛС

Сёмин: «Будем надеяться, что Миранчук и дальше будет достойно представлять Россию в США»

08 Октября 2024 • 21:39 Комментировать
Орландо Сити
...
Атланта Юнайтед
20.10 01:00

Известный тренер Юрий Сёмин высказался об игре полузащитника Алексея Миранчука за «Атланта Юнайтед».

Напомним, 28-летний хавбек перебрался в американский клуб из итальянской «Аталанты».

По мнению специалиста, Миранчук отлично стартовал в МЛС, оформив несколько результативных действий. Сёмин отметил, что к Миранчуку с уважением относятся в клубе, а сам игрок здорово подходит «Атланте» по футбольным характеристикам.

— Останавливаться на этом нельзя. Будем надеяться, что он и дальше будет достойно представлять Россию в США, — приводит слова Сёмина «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне Миранчук провел три матча, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу.

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