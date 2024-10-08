Сёмин: «Будем надеяться, что Миранчук и дальше будет достойно представлять Россию в США»

Известный тренер Юрий Сёмин высказался об игре полузащитника Алексея Миранчука за «Атланта Юнайтед».

Напомним, 28-летний хавбек перебрался в американский клуб из итальянской «Аталанты».

По мнению специалиста, Миранчук отлично стартовал в МЛС, оформив несколько результативных действий. Сёмин отметил, что к Миранчуку с уважением относятся в клубе, а сам игрок здорово подходит «Атланте» по футбольным характеристикам.

— Останавливаться на этом нельзя. Будем надеяться, что он и дальше будет достойно представлять Россию в США, — приводит слова Сёмина «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне Миранчук провел три матча, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу.