Сёмин хочет вживую увидеть игру Миранчука в МЛС

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, планирует ли посетить США, чтобы посмотреть за игрой российского хавбека «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука.

— Есть такая идея в планах, хочется и Алексея повидать, и лигу посмотреть. Посмотрим, как сложится, — приводит слова Сёмина «ВсеПроСпорт».

Напомним, 28-летний Миранчук выступает в американской МЛС с минувшего лета. В составе новой команды россиянин принял участие в восьми матчах, в которых отметился тремя забитыми голами и стал автором одной результативной передачи.

Следующий матч «Атланта Юнайтед» проведет 20 октября против «Орландо».