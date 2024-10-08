Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Телохранитель Месси совершил впечатляющий рывок, чтобы поймать фаната на поле

08 Октября 2024 • 13:43 Комментировать

В социальных сетях появилось видео, снятое с трибун во время матча «Интер Майами». На видео Яссин Чуэко, который является телохранителем звёздного форварда Лионеля Месси, заметил, что с трибуны на поле выбежал болельщик. Парень бежал к Месси, чтобы сделать фото, и Чуэко, бывший спецназовец, совершил серьёзный рывок, чтобы перехватить молодого человека.

Яссин справился со своей работой, но поймал фаната уже близко к Месси. Аргентинец подошёл и всё-таки сделал фото, после чего болельщика увели телохранитель  Лео и сотрудник стадиона.

Действующий контракт Лионеля Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.

Телохранитель Месси рассказал интересную историю о «Золотом мяче»

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Яссин Чуэко ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Дешам удивлён ситуацией с Мбаппе в «Реале» «Барселона» потеряла форварда в самом начале матча 1000 голов ещё ближе: Роналду снова забил «Манчестер Юнайтед» может сегодня уволить тен Хага – названо условие «Крылья Советов» планируют объявить о назначении Игнашевича В «Крыльях Советов» высказались о будущем Осинькина Флик рассказал, что думает об игре Рафиньи Бубнов назвал точный счёт матча «Динамо» - ЦСКА Бубнов назвал точный счёт матча «Краснодар» - «Химки» Генич: Осинькина хотят убрать не из-за результатов
Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Байер» по делу переиграл «Милан» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом» «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед» Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник «Реал» потерял Карвахаля – у игрока подтвердили разрыв крестообразной связки
Спортивные новости
Канарейкин объяснил неудачные результаты «Авангарда» СКА «перестрелял» «Локомотив» в матче КХЛ Медведев обыграл Арнальди и вышел в четвёртый круг турнира в Шанхае Перейра нокаутировал Раунтри и защитил чемпионский титул UFC «Металлург» в гостях разобрался со «Спартаком» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Октября
13:43 · США. МЛС
Телохранитель Месси совершил впечатляющий рывок, чтобы поймать фаната на поле
08:38 · США. МЛС
Месси и Суарес поборются за награду в МЛС
07:41 · Испания. Ла Лига
Месси отреагировал на решение Иньесты
07 Октября
23:34 · США. МЛС
Миранчук впервые попал в символическую сборную тура МЛС официально
18:35 · США. МЛС
Смородская считает, что Алексей Миранчук мог бы пойти по стопам Головина
06 Октября
13:40 · США. МЛС
Смородская: «Миранчук расцвёл в МЛС»
13:17 · Франция. Лига 1
Месси говорил, что в «ПСЖ» ему было «дерьмово»
07:28 · США. МЛС
«Атланта Юнайтед» одержала победу благодаря голу и ассисту Миранчука 1
05 Октября
22:11 · США. МЛС
Месси – в запасе «Интер Майами» на матч МЛС
11:18 · США. МЛС
В «Атланте Юнайтед» отреагировали на вызов Миранчука в сборную России
06:32 · США. МЛС
Месси выиграл больше трофеев с 2004 года, чем «Бавария», «Барселона», «ПСЖ» и «Реал»
01:50 · Италия. Серия А
Стало известно, где может продолжить карьеру Погба 3
04 Октября
09:24 · США. МЛС
Каррера отреагировал на переезд Миранчука в МЛС
03 Октября
23:22 · США. МЛС
Месси повторил рекорд МЛС 1
16:28 · США. МЛС
Месси выступит на чемпионате мира среди клубов
14:30 · США. МЛС
Бекхэм обратился к Месси и другим звёздам «Интер Майами»
13:12 · США. МЛС
Месси упрочил лидерство в рейтинге самых титулованных футболистов истории, Роналду – на 8-м месте 4
06:55 · США. МЛС
Месси не упомянул себя, объясняя причину успеха «Интер Майами» 2
06:43 · США. МЛС
Месси дал комментарий после завоёванного трофея с «Интер Майами» 1
06:31 · США. МЛС
Месси выиграл 46-й трофей в карьере 2
05:40 · США. МЛС
Месси забил 17 голов в 17 матчах МЛС
03:51 · США. МЛС
Тренер «Коламбус Крю»: «Месси – командный игрок, он умеет всё»
01 Октября
23:50 · Аргентина
Игуаин возвращается в «Интер Майами»
19:53 · США. МЛС
Месси или Роналду: Лэмпард получил вопрос
05:21 · Англия. Премьер-лига
Футболист «Манчестер Сити» Рико Льюис выбрал между Месси и Роналду 1
Все новости