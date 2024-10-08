Телохранитель Месси совершил впечатляющий рывок, чтобы поймать фаната на поле

В социальных сетях появилось видео, снятое с трибун во время матча «Интер Майами». На видео Яссин Чуэко, который является телохранителем звёздного форварда Лионеля Месси, заметил, что с трибуны на поле выбежал болельщик. Парень бежал к Месси, чтобы сделать фото, и Чуэко, бывший спецназовец, совершил серьёзный рывок, чтобы перехватить молодого человека.

Яссин справился со своей работой, но поймал фаната уже близко к Месси. Аргентинец подошёл и всё-таки сделал фото, после чего болельщика увели телохранитель Лео и сотрудник стадиона.

Действующий контракт Лионеля Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.

Телохранитель Месси рассказал интересную историю о «Золотом мяче»