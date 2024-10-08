10 лучших европейских футболистов в истории МЛС

С момента запуска МЛС (Высшая лига футбола была сформирована в 1993 году, а первый чемпионат прошёл в 1996-м) чемпионат США становился всё сильнее и сильнее, как в спортивном, так и не в спортивном плане.

МЛС видела на своих полях немало звёзд футбола, многие из которых приехали со Старого континента. С момента проведения первого чемпионата МЛС Атлантику пересекли 166 футболистов из Европы, чтобы осуществить свою американскую мечту. Это беспроигрышная ситуация для обеих сторон: игроки получают шанс сделать то, что у них не получится сделать в Европе, в то время как клубы используют свой имидж, чтобы продолжать продвигать свой бренд.

И если раньше МЛС рассматривалась как «предпенсионная» лига для бывших славных игроков, то теперь она также рассматривается как потенциальный ускоритель карьеры для игроков, которые подписываются всё раньше и раньше.

Однако в глазах общественности прибытие звёзд всё ещё важно. Только в 2024 году ряды лиги пополнили такие игроки, как Уго Льорис, Оливье Жиру и Марко Ройс. Это прекрасная возможность для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» составить рейтинг 10 лучших европейских игроков, игравших в МЛС.

10. Андреа Пирло – «Нью-Йорк Сити»

Время Андреа Пирло в МЛС, возможно, не было самым памятным. Но, с другой стороны, самого присутствия человека, которого все считают одним из самых техничных, элегантных игроков всех времён, было достаточно, чтобы закрыть глаза на его выступления, которые были не такими яркими.

9. Бастиан Швайнштайгер – ««Чикаго Файр»

В 2017 году, когда Бастиан Швайнштайгер прибыл в «Чикаго Файр», его новый клуб не финишировал на пьедестале МЛС Западной конференции в течение семи лет. Хуже того, они финишировали на 20-м месте в турнирной таблице МЛС в течение двух предыдущих сезонов. Немец сделал многое, чтобы помочь «Файр», при нём команда заняла третье место в таблице и вышла в плей-офф.

8. Давид Вилья – «Нью-Йорк Сити»

Из волшебного трио — вместе с Лэмпардом и Пирло — которые носили футболки «Нью-Йорк Сити» в середине 2010-х, Давид Вилья, безусловно, является самой большой историей успеха. За это время он стал лучшим бомбардиром команды всех времён (80 голов) и сыграл в общей сложности 126 игр. Такая статистика принесла ему ещё один вызов в сборную Испании в 2017 году.

7. Себастьян Джовинко – «Торонто»

Придя из «Ювентуса» зимой 2015 года, миниатюрный итальянский нападающий оставил неизгладимый след в истории «Торонто». В 2017 году, после исключительного сезона, канадский клуб выиграл Кубок МЛС в первый и единственный по сей день раз в своей истории.

6. Брэдли Райт-Филлипс – «Нью-Йорк Ред Булл»

Райт-Филлипс — это, конечно, не самое выдающееся имя в этом списке, из которого нам пришлось исключить других великих футболистов, но он, несомненно, один из тех, кто оставит самый большой след в МЛС.

Это был подходящий выбор для человека, который остаётся шестым лучшим бомбардиром в истории лиги (117 голов в 234 играх), а также самым плодовитым игроком, носившим футболку «Ред Булл». Наследие, которое почти заставляет вас забыть, что Райт-Филлипс также играл за «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Коламбус Крю».

5. Уэйн Руни – «Ди Си Юнайтед»

Когда один из лучших нападающих в истории Премьер-лиги подписывает контракт с вашим клубом, вы можете ожидать, что испытаете потрясающие эмоции. С Руни это, очевидно, так. После 13 лет в «Манчестер Юнайтед» и одного сезона в «Эвертоне» англичанин поставил перед собой задачу оставить свой след в США.

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Несмотря на возраст, Руни сумел поразить цель 25 раз всего за 52 матча, зарекомендовав себя как лидера и наставника в раздевалке «чёрно-красных». А что насчёт ТОГО удара против «Орландо Сити»?

4. Златан Ибрагимович – «Лос-Анджелес Гэлакси»

За два сезона скандинавский гигант, возможно, и не выиграл ни одного командного трофея, но он, безусловно, оставил свой след в Соединенных Штатах, забив 68 голов и отдав 15 результативных передач в 58 матчах.

После его пребывания в США на Аллее славы появилась звезда имени Ибрагимовича.

3. Робби Кин – «Лос-Анджелес Гэлакси»

Робби Кин, может быть, не самый талантливый игрок, прошедший через МЛС, но вполне возможно, что он тот, кто оставил самый большой след в Лос-Анджелесе, где он провёл пять лет своей карьеры (146 матчей, 68 голов).

165 игр, 104 гола, 41 результативная передача, звание MVP МЛС 2014, три кубка МЛС, четыре номинации на звание «Команда года» – центральный нападающий крушил всё на своём пути. Настолько, что некоторые считают его лучшим игроком в истории лиги.

2. Тьерри Анри – «Нью-Йорк Ред Булл»

Не каждый клуб может похвастаться тем, что привлек одного из лучших, если не лучшего игрока в истории Премьер-лиги.

Французский нападающий использовал свой статус, чтобы помочь своей команде и лиге в целом поднять уровень игры ещё немного. В конце концов, он не собирался почивать на лаврах. За 135 игр (52 гола, 42 передачи) победитель чемпионата мира 1998 года напомнил всем, какой он игрок: один из тех, кто творит историю.

1. Дэвид Бекхэм – «Лос-Анджелес Гэлакси»

Если Дэвид Бекхэм занимает первое место в нашем рейтинге, то это как за его спортивные достижения (120 матчей, 20 голов, 42 передачи, два Кубка МЛС), так и за его достижения вне спорта.

Без него европейские звёзды, вероятно, не приехали бы в таком количестве, чтобы воплотить свою американскую мечту. Он воспользовался этим в полной мере. Даже создал свою собственную команду несколько лет спустя, позволив лиге увидеть новых икон, обосновавшихся в Соединённых Штатах. Проще говоря, легенду (Лионеля Месси).