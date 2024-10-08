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США. МЛС

Месси и Суарес поборются за награду в МЛС

08 Октября 2024 • 08:38 Комментировать

Звездные форварды «Интер Майами» Лионель Месси и Луис Суарес попали в число претендентов на награду лучшему игроку сезона в МЛС.

Согласно сведениям телеканала ESPN, полный список состоит из 34 номинантов. Голосование стартовало 7 октября и завершится 21 октября.

В регулярном сезоне МЛС Месси поучаствовал в 18 встречах. Аргентинский нападающий записал на свой счет 17 забитых мячей и сделал десять голевых передач.

Суарес, в свою очередь, принял участие в 26 поединках. Уругвайский центрфорвард отметился 18 голами и семью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Луис Суарес Интер Майами ещё теги
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