Месси и Суарес поборются за награду в МЛС

Звездные форварды «Интер Майами» Лионель Месси и Луис Суарес попали в число претендентов на награду лучшему игроку сезона в МЛС.

Согласно сведениям телеканала ESPN, полный список состоит из 34 номинантов. Голосование стартовало 7 октября и завершится 21 октября.

В регулярном сезоне МЛС Месси поучаствовал в 18 встречах. Аргентинский нападающий записал на свой счет 17 забитых мячей и сделал десять голевых передач.

Суарес, в свою очередь, принял участие в 26 поединках. Уругвайский центрфорвард отметился 18 голами и семью результативными передачами.