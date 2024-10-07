Российский полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук впервые вошёл в символическую сборную по итогам тура МЛС. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В минувшем матче МЛС «Атланта Юнайтед» одолела на своем поле «Нью-Йорк Ред Буллз» со счетом 2:1. Стоит сказать, что победа была добыта усилиями Миранчука, который отметился забитым голом и результативной передачей.

В составе «Атланта Юнайтед» 28-летний Миранчук провел восемь матчей, в которых стал автором трех мячей и одного ассиста.

20 октября «Атланта Юнайтед» встретится на выезде с «Орландо». Старт поединка запланирован на 01:00 по мск.