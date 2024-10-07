Смородская считает, что Алексей Миранчук мог бы пойти по стопам Головина

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о переезде российского полузащитника Алексея Миранчука в американскую МЛС.

«Миранчук мог бы играть в Европе как Головин, но у него свой путь. По уровню игры и таланту Алексей — игрок европейского класса», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Смородская предположила, что Миранчук просто не смог найти себе подходящую европейскую команду, однако и без этого у него в активе есть еврокубок.

В составе «Атланта Юнайтед» 28-летний Миранчук появился на поле в восьми играх, в которых отметился тремя голами и стал автором одной голевой передачи.