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США. МЛС

Смородская считает, что Алексей Миранчук мог бы пойти по стопам Головина

07 Октября 2024 • 18:35 Комментировать
Орландо Сити
...
Атланта Юнайтед
20.10 01:00

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о переезде российского полузащитника Алексея Миранчука в американскую МЛС. 

«Миранчук мог бы играть в Европе как Головин, но у него свой путь. По уровню игры и таланту Алексей — игрок европейского класса», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Смородская предположила, что Миранчук просто не смог найти себе подходящую европейскую команду, однако и без этого у него в активе есть еврокубок.

В составе «Атланта Юнайтед» 28-летний Миранчук появился на поле в восьми играх, в которых отметился тремя голами и стал автором одной голевой передачи.

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Ольга Смородская Антон Миранчук Атланта Юнайтед ещё теги

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