Смородская: «Миранчук расцвёл в МЛС»

Ольга Смородская, экс-президент московского «Локомотива», в беседе с журналистами высказалась о выступлении российского полузащитника Алексея Миранчука за американский клуб «Атланта Юнайтед».

«Он прямо расцвел. Миранчук вообще большой талант, я считаю, что он был недооценен в «Аталанте», но сейчас он может получить признание», - приводятся слова Смородской на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в последнем поединке против «Нью-Йорк Ред Буллз» хавбек записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу. В текущем сезоне он провел восемь матчей в МЛС, забил три мяча и отдал ассист.