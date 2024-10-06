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США. МЛС

Смородская: «Миранчук расцвёл в МЛС»

06 Октября 2024 • 13:40 Комментировать

Ольга Смородская, экс-президент московского «Локомотива», в беседе с журналистами высказалась о выступлении российского полузащитника Алексея Миранчука за американский клуб «Атланта Юнайтед».

«Он прямо расцвел. Миранчук вообще большой талант, я считаю, что он был недооценен в «Аталанте», но сейчас он может получить признание», - приводятся слова Смородской на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в последнем поединке против «Нью-Йорк Ред Буллз» хавбек записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу. В текущем сезоне он провел восемь матчей в МЛС, забил три мяча и отдал ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Ольга Смородская Алексей Миранчук Атланта Юнайтед ещё теги
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