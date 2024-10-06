«Атланта Юнайтед» одержала победу благодаря голу и ассисту Миранчука

В рамках регулярного сезона МЛС «Атланта Юнайтед» на домашнем поле встречалась с «Нью-Йорк Ред Буллз». Хозяева отпраздновали победу со счетом 2:1.

В этом поединке двумя результативными действиями отметился российский полузащитник Алексей Миранчук. Сначала хавбек успешно реализовал 11-метровый, а затем ассистировал одноклубнику.

В текущем сезоне МЛС 28-летний россиянин провел восемь матчей, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.