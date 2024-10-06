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США. МЛС

«Атланта Юнайтед» одержала победу благодаря голу и ассисту Миранчука

06 Октября 2024 • 07:28 Комментировать
Атланта Юнайтед
2:1
Нью-Йорк Ред Буллз

В рамках регулярного сезона МЛС «Атланта Юнайтед» на домашнем поле встречалась с «Нью-Йорк Ред Буллз». Хозяева отпраздновали победу со счетом 2:1.

В этом поединке двумя результативными действиями отметился российский полузащитник Алексей Миранчук. Сначала хавбек успешно реализовал 11-метровый, а затем ассистировал одноклубнику.

В текущем сезоне МЛС 28-летний россиянин провел восемь матчей, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Протокол игры  
Атланта Юнайтед2:1Нью-Йорк Ред Буллз
(1:0) Миранчук Алексей75'  
(2:0) Вулфф Тайлер90'  
  90'Нгома Серж (2:1)
Гузан БрэдЭрнандес РональдГрегерсен Стиан   70' Уильямс Дэррик   60' (Абрам Луис (   60' ) Амадор ПедруСлиш БартошФорчун АджаниЛобжанидзе СабаМиранчук Алексей   90' (Маккарти Дэкс (   90' ) Москера Эдвин   85' (Вулфф Тайлер (   85' ) Тьяре Джамал   84' (Риос Даниэль (   84' )
Запасные: Фирмино НиколасЭдвардс МэтьюБреннан ЛюкКоэн ДжошКобб Ноа
Карлос Мигел Коронел   70' Нилис Шон   70' Рейес Андрес   46' (Нилис Дилан (   46'   66') Эйле Ноа   90' Толкин Джон   32'   85' (Страуд Питер (   85' ) Харпер Кэмерон   80' (Нгома Серж (   80' ) Донкор РональдЭдельман ДаниэльКарбальо Фелипе   58' (Форсберг Эмиль (   58'   69') Ванзейр Данте   59' (Маноэль Элиас (   59' ) Морган Льюис
Запасные: Гьенгор ДеннисО'Коннор ЭйданХолл ДжулианМира Райан
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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Миранчук Атланта Юнайтед

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