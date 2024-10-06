«Атланта Юнайтед» одержала победу благодаря голу и ассисту Миранчука

В рамках регулярного сезона МЛС «Атланта Юнайтед» на домашнем поле встречалась с «Нью-Йорк Ред Буллз». Хозяева отпраздновали победу со счетом 2:1.
В этом поединке двумя результативными действиями отметился российский полузащитник Алексей Миранчук. Сначала хавбек успешно реализовал 11-метровый, а затем ассистировал одноклубнику.
В текущем сезоне МЛС 28-летний россиянин провел восемь матчей, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.
Протокол игры
|(1:0) Миранчук Алексей75'
|(2:0) Вулфф Тайлер90'
|90'Нгома Серж (2:1)
Гузан Брэд•Эрнандес Рональд•Грегерсен Стиан 70' •Уильямс Дэррик 60' (Абрам Луис ( 60' ) •Амадор Педру•Слиш Бартош•Форчун Аджани•Лобжанидзе Саба•Миранчук Алексей 90' (Маккарти Дэкс ( 90' ) •Москера Эдвин 85' (Вулфф Тайлер ( 85' ) •Тьяре Джамал 84' (Риос Даниэль ( 84' )
Запасные: Фирмино Николас•Эдвардс Мэтью•Бреннан Люк•Коэн Джош•Кобб Ноа
Карлос Мигел Коронел 70' •Нилис Шон 70' •Рейес Андрес 46' (Нилис Дилан ( 46' 66') •Эйле Ноа 90' •Толкин Джон 32' 85' (Страуд Питер ( 85' ) •Харпер Кэмерон 80' (Нгома Серж ( 80' ) •Донкор Рональд•Эдельман Даниэль•Карбальо Фелипе 58' (Форсберг Эмиль ( 58' 69') •Ванзейр Данте 59' (Маноэль Элиас ( 59' ) •Морган Льюис
Запасные: Гьенгор Деннис•О'Коннор Эйдан•Холл Джулиан•Мира Райан
Сегодня. Стадион "Мерседес-Бенц Стэдиум "
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