Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Месси – в запасе «Интер Майами» на матч МЛС

05 Октября 2024 • 22:11 Комментировать
Торонто
0:0
Интер Майами
1-й тайм

Звёзды «Интер Майами» получат возможность отдохнуть после победы в регулярном чемпионате.

Сегодня в 23:00 по московскому времени «цапли» начнут свой матч против «Торонто». «Интер» уже гарантировал себе победу в Восточной конференции и получил трофей Supporters' Shield, который полагается лучшей команде регулярного сезона МЛС, поэтому главные звёзды команды начинают встречу на скамейке запасных. Это касается и Лионеля Месси, и Луиса Суареса, и Серхио Бускетса, и Жорди Альбы.

После 32 туров в активе «Интер Майами» 68 набранных очков – на 11 больше, чем у занимающего вторую строчку в конференции «Коламбус Крю».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Торонто Лионель Месси Луис Суарес Серхио Бускетс Жорди Альба Интер Майами ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Октября
06:32
Месси выиграл больше трофеев с 2004 года, чем «Бавария», «Барселона», «ПСЖ» и «Реал»
03:23
Интересный прогноз и ставка на точный счёт матча Торонто – Интер Майами регулярки МЛС – 5 октября 2024
03 Октября
23:22
Месси повторил рекорд МЛС 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ТОРОНТО ИНТЕР МАЙАМИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси упрочил лидерство в рейтинге самых титулованных футболистов истории, Роналду – на 8-м месте Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции Лунин ответил, чего не хватило «Реалу» в матче против «Лилля» Сборная России в ноябре проведёт два матча – назван соперник Симеоне прокомментировал разгромное поражение «Атлетико» Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартак» - «Ростов» Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» Тренер «Коламбус Крю»: «Месси – командный игрок, он умеет всё» Левандовски превзошёл Роналду и сравнялся с Месси по средней результативности в Лиге чемпионов Определены финалисты чемпионата мира по футзалу
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» «Байер» по делу переиграл «Милан» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
«Металлург» в гостях разобрался со «Спартаком» в матче КХЛ СКА неожиданно проиграл «Северстали» в матче КХЛ «Трактор» нанёс ЦСКА второе поражение подряд в КХЛ «Ак Барс» прервал серию из семи побед подряд и уступил «Амуру» в КХЛ Канарейкин отреагировал на крупное поражение ЦСКА от «Металлурга» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
18 мин
Торонто Торонто
Интер Майами Интер Майами
0
0
2.31 3.70 2.65
Видео
06.10.24 в 02:30
Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед
1.88 3.85 3.50
Видео
06.10.24 в 02:30
Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз
2.29 3.60 2.75
Видео
06.10.24 в 02:30
Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед
Видео
06.10.24 в 02:30
Шарлотт Шарлотт
ФК Монреаль ФК Монреаль
1.83 3.70 3.80
Видео
06.10.24 в 02:30
Коламбус Крю Коламбус Крю
Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион
1.55 4.40 4.80
Видео
06.10.24 в 02:30
Цинциннати Цинциннати
Орландо Сити Орландо Сити
1.73 3.85 4.10
Видео
06.10.24 в 03:30
Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес Лос-Анджелес
2.65 3.65 2.31
Видео
06.10.24 в 03:30
Сент-Луис Сити Сент-Луис Сити
Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
2.55 3.65 2.60
Видео
06.10.24 в 04:30
Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс
Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс
2.08 3.60 3.10
Видео
06.10.24 в 05:30
Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
Остин Остин
Видео
06.10.24 в 05:30
Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс
Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк
3.15 3.95 1.96
Видео
06.10.24 в 23:00
Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
Нэшвилл Нэшвилл
1.61 3.95 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Октября
22:11 · США. МЛС
Месси – в запасе «Интер Майами» на матч МЛС
11:18 · США. МЛС
В «Атланте Юнайтед» отреагировали на вызов Миранчука в сборную России
06:32 · США. МЛС
Месси выиграл больше трофеев с 2004 года, чем «Бавария», «Барселона», «ПСЖ» и «Реал»
01:50 · Италия. Серия А
Стало известно, где может продолжить карьеру Погба 3
04 Октября
09:24 · США. МЛС
Каррера отреагировал на переезд Миранчука в МЛС
03 Октября
23:22 · США. МЛС
Месси повторил рекорд МЛС 1
16:28 · США. МЛС
Месси выступит на чемпионате мира среди клубов
14:30 · США. МЛС
Бекхэм обратился к Месси и другим звёздам «Интер Майами»
13:12 · США. МЛС
Месси упрочил лидерство в рейтинге самых титулованных футболистов истории, Роналду – на 8-м месте 4
06:55 · США. МЛС
Месси не упомянул себя, объясняя причину успеха «Интер Майами» 2
06:43 · США. МЛС
Месси дал комментарий после завоёванного трофея с «Интер Майами» 1
06:31 · США. МЛС
Месси выиграл 46-й трофей в карьере 2
05:40 · США. МЛС
Месси забил 17 голов в 17 матчах МЛС
03:51 · США. МЛС
Тренер «Коламбус Крю»: «Месси – командный игрок, он умеет всё»
01 Октября
23:50 · Аргентина
Игуаин возвращается в «Интер Майами»
19:53 · США. МЛС
Месси или Роналду: Лэмпард получил вопрос
05:21 · Англия. Премьер-лига
Футболист «Манчестер Сити» Рико Льюис выбрал между Месси и Роналду 1
30 Сентября
22:49 · Испания. Ла Лига
Гризманн может воссоединиться с Месси и Суаресом уже зимой слухи
21:52 · США. МЛС
Президент Аргентины назвал Месси величайшим футболистом в истории
15:50 · США. МЛС
Тренер «Интер Майами» высказался об изменении статуса команды
07:49 · Англия. Премьер-лига
Ямаль – четвёртый, Месси – восьмой: назван лучший правый вингер в мире 6
29 Сентября
18:28 · США. МЛС
Месси попытался помочь фанату после совместной фотографии на поле
07:50 · США. МЛС
«Атланта Юнайтед» Миранчука не смогла победить «Филадельфию»
07:46 · США. МЛС
Месси спас «Интер Майами» от домашнего поражения
28 Сентября
08:59 · США. МЛС
Тренер «Интер Майами» высказался о Месси
Все новости