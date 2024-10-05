Месси – в запасе «Интер Майами» на матч МЛС

Звёзды «Интер Майами» получат возможность отдохнуть после победы в регулярном чемпионате.

Сегодня в 23:00 по московскому времени «цапли» начнут свой матч против «Торонто». «Интер» уже гарантировал себе победу в Восточной конференции и получил трофей Supporters' Shield, который полагается лучшей команде регулярного сезона МЛС, поэтому главные звёзды команды начинают встречу на скамейке запасных. Это касается и Лионеля Месси, и Луиса Суареса, и Серхио Бускетса, и Жорди Альбы.

После 32 туров в активе «Интер Майами» 68 набранных очков – на 11 больше, чем у занимающего вторую строчку в конференции «Коламбус Крю».