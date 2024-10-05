В «Атланте Юнайтед» отреагировали на вызов Миранчука в сборную России

Представители американской «Атланты Юнайтед» прокомментировали включение хавбека Алексея Миранчука в расширенный состав сборной России на октябрьский тренировочный сбор.

«Атланта Юнайтед» не запрещает ни одному из своих игроков участвовать в международных матчах», - передает слова пресс-службы клуба «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 28-летний россиянин пополнил ряды «Атланты Юнайтед» в летнее трансферное окно. Миранчук перешел из итальянской «Аталанты» за 12 миллионов евро. Алексей подписал трудовое соглашение до конца 2027 года. В текущем сезоне МЛС россиянин провел семь матчей и забил два мяча.