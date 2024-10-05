Месси выиграл больше трофеев с 2004 года, чем «Бавария», «Барселона», «ПСЖ» и «Реал»

Недавно Лионель Месси пополнил свою коллекцию очередным трофеем.

37-летний футболист завоевал Supporters' Shield в составе «Интер Майами» – титул лучшей команды МЛС по итогам регулярного сезона. Этот трофей стал для аргентинца 46-м в карьере. Примечательно, что ни один европейский топ-клуб не выиграл больше кубков с момента дебюта Месси на профессиональном уровне: у «Баварии» 44 титула за этот период, у «Барселоны» и «ПСЖ» – по 37, у мадридского «Реала» – 32.

Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с середины прошлого года. Ранее звёздный форвард представлял цвета «ПСЖ» и «Барселоны».