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США. МЛС

Каррера отреагировал на переезд Миранчука в МЛС

04 Октября 2024 • 09:24 Комментировать

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мыслями о трансфере российского хавбека Алексея Миранчука в американский клуб «Атланта Юнайтед».

«Хотелось бы видеть его в Лиге чемпионов и Серии А, а не в МЛС. Потому что он соответствует уровню лучших турниров. В любом случае, желаю ему успешной карьеры в США», - передает слова итальянского специалиста «РБ Спорт».

28-летний россиянин пополнил ряды «Атланты Юнайтед» в летнее трансферное окно. Алексей подписал с американским клубом трудовое соглашение до конца декабря 2027 года. Трансферная стоимость Миранчука оценивается в десять миллионов евро.

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Массимо Каррера Алексей Миранчук Атланта Юнайтед ещё теги
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