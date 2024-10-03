Месси повторил рекорд МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси впечатляюще проводит сезон в МЛС.

Аргентинец отметился дублем в матче против «Коламбус Крю» и принёс своей команде победу со счётом 3:2. Как сообщила пресс-служба МЛС, именно Месси удостоился звания лучшего футболиста игрового дня. Для 37-летнего форварда это уже пятая такая награда за сезон – повторение рекорда Карлоса Велы, установленного в 2019 году.

Напомним, что «Интер Майами» стал победителем Восточной конференции и получил трофей Supporters' Shield, вручаемый лучшей команде МЛС по итогам регулярного чемпионата. Лионель Месси отметился 17 голами в 17 поединках в рамках турнира.