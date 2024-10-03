Месси выступит на чемпионате мира среди клубов

На следующее лето ФИФА готовит клубный чемпионат мира в расширенном формате – с 32 участниками. Поскольку критерии отбора известны, большинство участников уже давно определились. Турнир должен пройти в США, и одна из местных команд получит дополнительный, хозяйский билет. Всё идёт к тому, что эта путёвка уйдёт к «Интер Майами».

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Бена Джейкобса, в течение октября участие «Интер Майами» в клубном чемпионате мира будет официально подтверждено.

Таким образом, на клубном чемпионате мира выступит Лионель Месси и другие звёзды «Интер Майами».

Месси упрочил лидерство в рейтинге самых титулованных футболистов истории, Роналду – на 8-м месте