Бекхэм обратился к Месси и другим звёздам «Интер Майами»

«Интер Майами» стал победителем регулярного чемпионата МЛС. Главный инвестор клуба Дэвид Бекхэм очень раду успеху команды. После последней игры англичанин сделал несколько публикаций в социальных сетях. На одной из них запечатлены главные звёзды «Интер Майами» - Лионель Месси, Серхио Бускетс, Луис Суарес и Давид Альба.

«Спасибо», - написал Бекхэм на фотографии.

На другой фотографии можно увидеть всех футболистов «Интер Майами» в раздевалке.

«Большая победа. Вперёд к следующей!» - написал Бекхэм, подразумевая, что теперь целью «Интер Майами» является победа в плей-офф.