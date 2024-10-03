Месси упрочил лидерство в рейтинге самых титулованных футболистов истории, Роналду – на 8-м месте

«Интер Майами» выиграл регулярный чемпионат МЛС и получил трофей. Для звёздного форварда Лионеля Месси этот трофей стал 46-м в карьере. Аргентинец упрочил лидерство в рейтинге самых титулованных футболистов в истории.

Второе место в этом рейтинге занимает другой экс-футболист «Барселоны» Дани Алвес, выигравший 43 трофея. Тройку замыкает Хоссам Ашур из Египта с 39 трофеями.

Четвёртую позицию делят три бывших игрока «Барселоны» - Андрес Иньеста, Херард Пике и Серхио Бускетс. У каждого из них 37 трофеев в послужном списке. На седьмой строчке идёт Давид Алаба с 36 трофеями.

Восьмое место делят Кенни Далглиш, Райан Гиггз и Криштиану Роналду – у них по 35 трофеев.