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США. МЛС

Месси упрочил лидерство в рейтинге самых титулованных футболистов истории, Роналду – на 8-м месте

03 Октября 2024 • 13:12 Комментировать (1)

«Интер Майами» выиграл регулярный чемпионат МЛС и получил трофей. Для звёздного форварда Лионеля Месси этот трофей стал 46-м в карьере. Аргентинец упрочил лидерство в рейтинге самых титулованных футболистов в истории.

Второе место в этом рейтинге занимает другой экс-футболист «Барселоны» Дани Алвес, выигравший 43 трофея. Тройку замыкает Хоссам Ашур из Египта с 39 трофеями.

Четвёртую позицию делят три бывших игрока «Барселоны» - Андрес Иньеста, Херард Пике и Серхио Бускетс. У каждого из них 37 трофеев в послужном списке. На седьмой строчке идёт Давид Алаба с 36 трофеями.

Восьмое место делят Кенни Далглиш, Райан Гиггз и Криштиану Роналду – у них по 35 трофеев.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Дани Алвес Андрес Иньеста Райан Гиггз Херард Пике Давид Алаба Кенни Далглиш Серхио Бускетс Интер Майами ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
03 Октября 2024 в 14:03
Геша отс.. вает по-полной.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
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