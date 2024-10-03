Месси не упомянул себя, объясняя причину успеха «Интер Майами»

Лионель Месси рассказал, за счёт чего «Интер Майами» стал лучшей командой МЛС.

В прошлом сезоне «цапли» финишировал предпоследними в Восточной конференции. В нынешней же кампании – первой полноценной для Месси, Луиса Суареса, Жорди Альбы и Серхио Бускетса в США – «Интеру» удалось выиграть Supporters' Shield (трофей лучшей команде обеих конференций по итогам регулярного чемпионата).

После завершения матча против «Коламбус Крю» (победа 3:2), в котором Месси отметился дублем, журналисты попросили 37-летнюю суперзвезду назвать главную причину столь стремительного взлёта: «Думаю, приход некоторых важных игроков внёс большой вклад в эти перемены», – цитирует Inter Miami News Hub Лионеля.