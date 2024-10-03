Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Месси не упомянул себя, объясняя причину успеха «Интер Майами»

03 Октября 2024 • 06:55 Комментировать
Коламбус Крю
2:3
Интер Майами

Лионель Месси рассказал, за счёт чего «Интер Майами» стал лучшей командой МЛС.

В прошлом сезоне «цапли» финишировал предпоследними в Восточной конференции. В нынешней же кампании – первой полноценной для Месси, Луиса Суареса, Жорди Альбы и Серхио Бускетса в США – «Интеру» удалось выиграть Supporters' Shield (трофей лучшей команде обеих конференций по итогам регулярного чемпионата).

После завершения матча против «Коламбус Крю» (победа 3:2), в котором Месси отметился дублем, журналисты попросили 37-летнюю суперзвезду назвать главную причину столь стремительного взлёта: «Думаю, приход некоторых важных игроков внёс большой вклад в эти перемены», – цитирует Inter Miami News Hub Лионеля.

👍 6
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами

Новости по матчу

Сегодня, 03 Октября
06:55
Месси не упомянул себя, объясняя причину успеха «Интер Майами»
06:43
Месси дал комментарий после завоёванного трофея с «Интер Майами»
06:31
Месси выиграл 46-й трофей в карьере
03:51
Тренер «Коламбус Крю»: «Месси – командный игрок, он умеет всё»
02 Октября
10:56
Интересный прогноз и ставка на точный счёт матча Коламбус Крю – Интер Майами регулярки МЛС – 3 октября 2024
01 Октября
05:21
Футболист «Манчестер Сити» Рико Льюис выбрал между Месси и Роналду 1
30 Сентября
22:49
Гризманн может воссоединиться с Месси и Суаресом уже зимой
21:52
Президент Аргентины назвал Месси величайшим футболистом в истории
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мбаппе обратился к Гризманну Эвра: «В 2013 году Фергюсон сказал мне, что Роналду и Бэйл готовы перейти в «Манчестер Юнайтед» Стало известно, сколько билетов продано на дерби «Динамо» - «Спартак» Ямаль продолжает устанавливать рекорды Лиги чемпионов Стало известно, что крикнул Куртуа фанатам «Атлетико», празднуя гол «Реала» Дешам отреагировал на уход Гризманна из сборной Франции Юран сделал замечание Дзюбе из-за Карпина Мхитарян губил моменты, Тареми – решал: «Интер» играючи расправился с «Црвеной Звездой» Лилль - Реал Мадрид: где смотреть прямую трансляцию онлайн ​Левандовски - второй игрок в истории Лиги чемпионов, забивший 50 и более голов после 30 лет
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый»
Спортивные новости
Ольховский назвал решающий момент в финале Алькарас - Синнер Алькарас победил Синнера и стал чемпионом турнира в Пекине Каменский оценил перспективы Мичкова в «Филадельфии» ЦСКА по буллитам победил московское «Динамо» в матче КХЛ Гол Радулова в овертайме принёс «Локомотиву» победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
Цинциннати Цинциннати
3
2
1.90 3.80 3.45
Видео
Окончен
Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
ФК Монреаль ФК Монреаль
1
2
1.55 4.40 4.80
Видео
Окончен
Торонто Торонто
Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз
1
4
2.90 3.40 2.27
Видео
Окончен
Шарлотт Шарлотт
Чикаго Файр Чикаго Файр
4
3
1.69 3.90 4.30
Видео
Окончен
Орландо Сити Орландо Сити
Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион
2
1
1.66 4.00 4.30
Видео
Окончен
Коламбус Крю Коламбус Крю
Интер Майами Интер Майами
2
3
2.08 3.60 3.10
Видео
Окончен
Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн
2
1
Видео
Окончен
Нэшвилл Нэшвилл
Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед
3
4
2.14 3.65 2.95
Видео
Окончен
Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед
0
0
1.87 4.00 3.40
Видео
Окончен
Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
1
3
2.25 4.20 2.70
Видео
Окончен
Портленд Тимберс Портленд Тимберс
Остин Остин
0
1
1.67 4.20 4.20
Видео
Окончен
Лос-Анджелес Лос-Анджелес
Сент-Луис Сити Сент-Луис Сити
1
0
1.40 5.30 6.50
Видео
Окончен
Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс
0
3
2.40 3.45 2.65
Видео
Окончен
Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс
Даллас Даллас
3
2
2.43 3.65 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Октября
06:55 · США. МЛС
Месси не упомянул себя, объясняя причину успеха «Интер Майами»
06:43 · США. МЛС
Месси дал комментарий после завоёванного трофея с «Интер Майами»
06:31 · США. МЛС
Месси выиграл 46-й трофей в карьере
05:40 · США. МЛС
Месси забил 17 голов в 17 матчах МЛС
03:51 · США. МЛС
Тренер «Коламбус Крю»: «Месси – командный игрок, он умеет всё»
01 Октября
23:50 · Аргентина
Игуаин возвращается в «Интер Майами»
19:53 · США. МЛС
Месси или Роналду: Лэмпард получил вопрос
05:21 · Англия. Премьер-лига
Футболист «Манчестер Сити» Рико Льюис выбрал между Месси и Роналду 1
30 Сентября
22:49 · Испания. Ла Лига
Гризманн может воссоединиться с Месси и Суаресом уже зимой слухи
21:52 · США. МЛС
Президент Аргентины назвал Месси величайшим футболистом в истории
15:50 · США. МЛС
Тренер «Интер Майами» высказался об изменении статуса команды
07:49 · Англия. Премьер-лига
Ямаль – четвёртый, Месси – восьмой: назван лучший правый вингер в мире 6
29 Сентября
18:28 · США. МЛС
Месси попытался помочь фанату после совместной фотографии на поле
07:50 · США. МЛС
«Атланта Юнайтед» Миранчука не смогла победить «Филадельфию»
07:46 · США. МЛС
Месси спас «Интер Майами» от домашнего поражения
28 Сентября
08:59 · США. МЛС
Тренер «Интер Майами» высказался о Месси
08:06 · Англия. Премьер-лига
Артета выбрал лучшего футболиста в истории - это не Роналду
27 Сентября
09:22 · США. МЛС
​«Ванкувер Уайткэпс» стал чемпионом Канады
01:02 · Франция. Лига 1
«Не бей меня»: Рамос вспомнил разговор с Месси на первой совместной тренировке 1
26 Сентября
21:49 · США. МЛС
Луис Суарес сменил имидж фото
19:00 · Россия. Премьер-лига
Миранчук попал в десятку самых дорогостоящих игроков МЛС
18:45 · США. МЛС
Месси подешевел до 25 миллионов евро
25 Сентября
10:46 · США. МЛС
Виейра может возглавить команду Миранчука
24 Сентября
14:34 · США. МЛС
Месси может выступить на клубном чемпионате мира
22 Сентября
09:23 · США. МЛС
«Атланта Юнайтед» отреагировала на гол с пенальти Миранчука 1
Все новости