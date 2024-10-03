Месси дал комментарий после завоёванного трофея с «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал триумф своей команды в регулярном чемпионате МЛС.

«Цапли» стали обладателями трофея Supporters' Shield после победы над «Коламбус Крю» (3:2). Месси записал на свой счёт дубль.

«Очень доволен командой. Как и было сказано в начале сезона, мы знали, что способны конкурировать. Мы с самого начала взяли на себя большую ответственность, поскольку в нашем составе есть игроки, способные на многое. Сегодня нам противостоял сильный соперник, бывший чемпион, отлично подготовленная команда.

Главная цель достигнута, теперь мы сосредоточимся на следующем шаге. У нас будет серьёзное преимущество, так как все матчи плей-офф пройдут на нашем поле, где мы очень сильны», – цитирует Inter Miami News Hub Месси.