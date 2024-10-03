Месси выиграл 46-й трофей в карьере

«Интер Майами» стал победителем регулярного чемпионата МЛС.

В сегодняшнем матче «цапли» обыграли своего главного конкурента в Восточной конференции – «Коламбус Крю» (3:2). Дублем отметился Лионель Месси, ещё один мяч в свой актив записал Луис Суарес. После завершения встречи игроки «Интер Майами» подняли над головой Supporters Shield – трофей, вручаемый лучшей команде регулярного сезона в МЛС.

Для Месси это уже 46-й титул в карьере. 35 трофеев аргентинец завоевал с «Барселоной», шесть – с национальной сборной, три – с «ПСЖ», ещё два – в своём нынешнем клубе.

Стоит отметить, что «Интер Майами» стал победителем регулярного чемпионата впервые в истории.