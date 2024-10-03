Месси забил 17 голов в 17 матчах МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отметился дублем в матче против «Коламбус Крю» (3:2).

Аргентинец дважды отличился в концовке первого тайма поединка МЛС, а в начале второго тайма точный удар нанёс Луис Суарес – его гол оказался победным.

В активе Месси теперь 17 забитых мячей в 17 встречах чемпионата. 37-летний форвард занимает четвёртую строчку в списке бомбардиров после всё того же Суареса (18), Дениса Буанга из «Лос-Анджелеса» (18) и Кристиана Бентеке из «ДиСи Юнайтед» (22). Также на счету Лионеля десять результативных передач.

«Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 68 набранными очками после 32 туров, на 11 баллов опережая «Коламбус Крю», над которым одержал победу в сегодняшней очной встрече.