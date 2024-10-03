Тренер «Коламбус Крю»: «Месси – командный игрок, он умеет всё»

Главный тренер «Коламбус Крю» Уилфрид Нанси высказался о Лионеле Месси перед матчем против «Интер Майами».

Французскому специалисту впервые предстояло решать задачу нейтрализации звёздного аргентинца. Отвечая на вопрос СМИ об этой задаче, Нанси расхвалил Месси.

«Месси – это Месси. Мне нравится в нём то, что он играет подобным образом с юных лет. Он командный игрок. Он может брать мяч и обводить соперников, но способен также блестяще отдать пас. Он умеет делать и то, и другое, поэтому нам остаётся лишь хорошо защищаться», – приводит Inter Miami News Hub слова тренера «Коламбус Крю».

Сдержать Месси у команды Нанси не получилось: форвард открыл счёт на 45-й минуте, а спустя ещё пять минут оформил дубль.