Месси снова попал в заявку сборной Аргентины

Звезда сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси вернулся в заявку своей национальной команды. Новостью об этом делится пресс-служба «альбиселесте». Всего список, в котором оказался 37-летний форвард, состоит из 27 футболистов.

Напомним, что в октябрьскую международную паузу чемпионов мира ожидают поединки со сборными Венесуэлы и Боливии. С венесуэльцами коллектив сыграет в гостях, а с боливийцами – дома.

По итогу восьми встреч южноамериканской квалификации на мировое футбольное первенство аргентинская сборная лидирует в турнирной таблице, занимая первое место с 18 баллами.

Месси или Роналду: Лэмпард получил вопрос