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США. МЛС

Месси или Роналду: Лэмпард получил вопрос

01 Октября 2024 • 19:53 Комментировать

Известный в прошлом футболист Фрэнк Лэмпард получил вопрос, кто лучше – Лионель Месси или Криштиану Роналду. По словам экс-капитана «Челси», аргентинца и португальца нельзя сравнивать.

«Мне не нравится этот разговор. На мой взгляд, Месси является величайшим из талантов, которые когда-либо были. Но то, чего добился Роналду с точки зрения показателей, голов и самоотверженности, - впечатляюще», - сказал Лэмпард TNT Sports.

В настоящий момент Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии, а Лионель Месси – за «Интер Майами» в МЛС. Аргентинец выигрывал «Золотой мяч» восемь раз, а португалец – пять.

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Евро-Футбол.Ру,
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