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США. МЛС

Президент Аргентины назвал Месси величайшим футболистом в истории

30 Сентября 2024 • 21:52 Комментировать
Коламбус Крю
...
Интер Майами
03.10 02:30

Президент Аргентины Хавьер Милей поделился комментарием о нападающем американского клуба «Интер Майами» Лионеле Месси.

«Мне очень нравится Месси. Я всегда считал, что он является лучшим игроком за всю историю. Месси лучший во всех областях», — цитирует Милея Perfil.

В нынешнем сезоне 37-летний Месси появился на поле в 16 матчах МЛС, в которых забил 15 мячей и стал автором десяти результативных передач.

Действующий трудовой договор аргентинца с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 25 миллионов евро.

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Лионель Месси Интер Майами Хавьер Милей ещё теги

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21:52
Президент Аргентины назвал Месси величайшим футболистом в истории
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