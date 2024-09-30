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США. МЛС

Тренер «Интер Майами» высказался об изменении статуса команды

30 Сентября 2024 • 15:50 Комментировать

Три последних матча МЛС «Интер Майами» завершил вничью, что повлекло за собой критику. Комментарий на этот счёт дал главный тренер команды Херардо Мартино.

«Мы были командой, которая годами часто проигрывала. А теперь мы команда, которая часто побеждает, и это повышает ожидания. Стоит сказать, что мы очень много работали, чтобы изменить восприятие этой команды, плюс нам приходится использовать много вариаций состава из-за травм и обязанностей игроков перед сборными», - цитирует Мартино портал Goal.

Отметим, что в составе «Интер Майами» выступает ряд звёздных футболистов, в частности Лионель Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Херардо Мартино Интер Майами
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