Месси попытался помочь фанату после совместной фотографии на поле

В последнем матче МЛС «Интер Майами» сыграл вничью с «Шарлотт» (1:1). По ходу игры юному фанату удалось выбежать на поле и сделать селфи со звёздным нападающим Лионелем Месси. Аргентинский футболист не отказал болельщику в просьбе, а потом ещё и попытался ему помочь – Месси придал парню небольшой рывок, чтобы у него было больше шансов убежать от охранников стадиона.

Судя по появившемуся в социальных сетях видео, фанат всё-таки не смог убежать от охранников. Однако сотрудники стадиона просто вернули парня на трибуну – похоже, какого-то дополнительного наказания болельщик избежал.

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