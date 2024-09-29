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США. МЛС

Месси попытался помочь фанату после совместной фотографии на поле

29 Сентября 2024 • 18:28 Комментировать

В последнем матче МЛС «Интер Майами» сыграл вничью с «Шарлотт» (1:1). По ходу игры юному фанату удалось выбежать на поле и сделать селфи со звёздным нападающим Лионелем Месси. Аргентинский футболист не отказал болельщику в просьбе, а потом ещё и попытался ему помочь – Месси придал парню небольшой рывок, чтобы у него было больше шансов убежать от охранников стадиона.

Судя по появившемуся в социальных сетях видео, фанат всё-таки не смог убежать от охранников. Однако сотрудники стадиона просто вернули парня на трибуну – похоже, какого-то дополнительного наказания болельщик избежал.

Месси жёстко оскорбил судью, но избежал удаления

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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