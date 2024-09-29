Месси жёстко оскорбил судью, но избежал удаления

В ночь с субботы на воскресенье, если говорить о европейском времени, «Интер Майами» и «Шарлотт» сыграли вничью в МЛС (1:1). В концовке Лионель Месси был недоволен тем, что арбитр не зафиксировал на нём нарушение правил в одном из моментов. При этом Лео жёстко оскорбил рефери.

«Ты плохой ублюдок, сукин сын», - фразу Месси приводит Infobae.

В итоге судья показал восьмикратному обладателю «Золотого мяча» жёлтую карточку.

Стоит сказать, что именно Лионель Месси забил единственный гол в составе «Интер Майами».

Добавим, что действующий контракт Лео Месси с клубом МЛС рассчитан до конца 2025 года.