«Атланта Юнайтед» Миранчука не смогла победить «Филадельфию»

Минувшей ночью состоялся поединок регулярного сезона МЛС между «Филадельфией Юнион» и «Атлантой Юнайтед». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
Стоит отметить, что в составе гостей с первых минут появился на поле российский полузащитник Алексей Миранчук. Хавбек провел весь матч. Гол в составе «Атланты» забил Саба Лобжанидзе.
Протокол игры
|(1:0) Харриэль Натан61'
|72'Лобжанидзе Саба (1:1)
Блэйк Андре•Харриэль Натан 76' •Глеснес Якоб•Эллиотт Джек•Вагнер Кай•Флэк Леон 77' (Адениран Сэмюэл ( 77' ) •Салливан Куинн•Макглинн Джек 71' (Жан-Жак Денли ( 71' ) •Газдаг Даниэль•Уре Микаэль 69' 71' (Бедойя Алехандро ( 71' ) •Барибо Тай
Гузан Брэд•Леннон Брукс 52' •Грегерсен Стиан•Уильямс Дэррик•Амадор Педру•Слиш Бартош 87' (Маккарти Дэкс ( 87' ) •Форчун Аджани•Лобжанидзе Саба•Миранчук Алексей•Вулфф Тайлер 63' (Муюмба Тристан ( 63' ) •Риос Даниэль 81' (Москера Эдвин ( 81' )
Сегодня. Стадион "Субару Парк " .
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