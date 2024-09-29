«Атланта Юнайтед» Миранчука не смогла победить «Филадельфию»

Минувшей ночью состоялся поединок регулярного сезона МЛС между «Филадельфией Юнион» и «Атлантой Юнайтед». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Стоит отметить, что в составе гостей с первых минут появился на поле российский полузащитник Алексей Миранчук. Хавбек провел весь матч. Гол в составе «Атланты» забил Саба Лобжанидзе.