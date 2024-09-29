Месси спас «Интер Майами» от домашнего поражения

В рамках регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» на домашнем стадионе принимал «Шарлотт». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
Стоит отметить, что забитым мячом в составе команды из Майами отметился звездный аргентинский нападающий Лионель Месси. 37-летний футболист поразил ворота соперника в середине второго тайма.
Следующий матч «Интер Майами» сыграет против «Коламбус Крю».
Протокол игры
|57'Свидерски Кароль (0:1)
|(1:1) Месси Лионель67'
Коллендер Дрейк•Вейгандт Марсело 71' •Авилес Томас 82' 90' (Руис Давид ( 90' ) •Бускетс Серхио•Альба Жорди•Грессель Юлиан 60' (Рохас Матиас ( 60' ) •Брайт Янник 73' 90' (Кремаски Бенха ( 90' ) •Редондо Федерико 82' (Кампана Леонардо ( 82' ) •Месси Лионель•Суарес Луис•Гомес Диего 4' 90' (Фрэй Ян ( 90' )
Запасные: Устари Оскар•Кривцов Сергей•Тейлор Роберт•Негри Франко
Кахлина Кристиян•Бёрн Натан•Маланда Адилсон 74' •Приветт Эндрю•Рим Тим•Урсо Жуниор 83' (Диани Джибриль ( 83' ) •Вествуд Эшли•Бронико Брандт 83' (Тавареш Юри ( 83' ) •Биэл Пеп 70' (Агьеманг Патрик ( 70' ) •Свидерски Кароль 70' (Варгас Кервин Кальдерон ( 70' ) •Абада Лиэль 83' (Патерсон Джейми ( 83' )
Запасные: Одунзе Читуру•Туилома Билл•Линдси Джейлин•Уронен Йере
Сегодня. Стадион "Чейз " .
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