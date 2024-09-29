Месси спас «Интер Майами» от домашнего поражения

В рамках регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» на домашнем стадионе принимал «Шарлотт». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Стоит отметить, что забитым мячом в составе команды из Майами отметился звездный аргентинский нападающий Лионель Месси. 37-летний футболист поразил ворота соперника в середине второго тайма.

Следующий матч «Интер Майами» сыграет против «Коламбус Крю».