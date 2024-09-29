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США. МЛС

Месси спас «Интер Майами» от домашнего поражения

29 Сентября 2024 • 07:46 Комментировать
Интер Майами
1:1
Шарлотт

В рамках регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» на домашнем стадионе принимал «Шарлотт». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Стоит отметить, что забитым мячом в составе команды из Майами отметился звездный аргентинский нападающий Лионель Месси. 37-летний футболист поразил ворота соперника в середине второго тайма.

Следующий матч «Интер Майами» сыграет против «Коламбус Крю».

Протокол игры  
Интер Майами1:1Шарлотт
  57'Свидерски Кароль (0:1)
(1:1) Месси Лионель67'  
Коллендер ДрейкВейгандт Марсело   71' Авилес Томас   82'   90' (Руис Давид (   90' ) Бускетс СерхиоАльба ЖордиГрессель Юлиан   60' (Рохас Матиас (   60' ) Брайт Янник   73'   90' (Кремаски Бенха (   90' ) Редондо Федерико   82' (Кампана Леонардо (   82' ) Месси ЛионельСуарес ЛуисГомес Диего   4'   90' (Фрэй Ян (   90' )
Запасные: Устари ОскарКривцов СергейТейлор РобертНегри Франко
Кахлина КристиянБёрн НатанМаланда Адилсон   74' Приветт ЭндрюРим ТимУрсо Жуниор   83' (Диани Джибриль (   83' ) Вествуд ЭшлиБронико Брандт   83' (Тавареш Юри (   83' ) Биэл Пеп   70' (Агьеманг Патрик (   70' ) Свидерски Кароль   70' (Варгас Кервин Кальдерон (   70' ) Абада Лиэль   83' (Патерсон Джейми (   83' )
Запасные: Одунзе ЧитуруТуилома БиллЛиндси ДжейлинУронен Йере
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