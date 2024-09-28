Тренер «Интер Майами» высказался о Месси

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о текущих кондициях звездного форварда команды Лионеля Месси.

«С каждым сыгранным матчем Месси будет все лучше и лучше. Ему нужно постепенно войти в игровой ритм. К матчам плей-офф Лионель подойдет в хорошей форме. Помимо матчей за клуб у него еще будут игры в сборной. Мы надеемся, что все так и будет», - передает слова главного тренера ESPN.

Напомним, что Месси провел в лазарете около двух месяцев. 37-летний нападающий вернулся в строй в середине текущего месяца.

В нынешнем сезоне МЛС Лионель сыграл 15 матчей, забил 14 голов и сделал десять ассистов.