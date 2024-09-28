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США. МЛС

Тренер «Интер Майами» высказался о Месси

28 Сентября 2024 • 08:59 Комментировать

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о текущих кондициях звездного форварда команды Лионеля Месси.

«С каждым сыгранным матчем Месси будет все лучше и лучше. Ему нужно постепенно войти в игровой ритм. К матчам плей-офф Лионель подойдет в хорошей форме. Помимо матчей за клуб у него еще будут игры в сборной. Мы надеемся, что все так и будет», - передает слова главного тренера ESPN.

Напомним, что Месси провел в лазарете около двух месяцев. 37-летний нападающий вернулся в строй в середине текущего месяца.

В нынешнем сезоне МЛС Лионель сыграл 15 матчей, забил 14 голов и сделал десять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лионель Месси Херардо Мартино ещё теги
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