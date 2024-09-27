​«Ванкувер Уайткэпс» стал чемпионом Канады

«Ванкувер Уайткэпс» в третий раз подряд стал чемпионом Канады, в решающем матче команда одолела «Торонто» с итальянскими игроками Лоренцо Инсинье и Федерико Бернардески.

Основное время матча закончилось по нулям, при этом Бернардески не реализовал пенальти, а затем была назначена серия пенальти. В ней игроки «Ванкувера» ошиблись лишь однажды, а соперник не смог забить дважды, в результате чего титул «ушёл» именно «Ванкуверу».

Напомним, что клубы из Канады выступают в МЛС, но отдельно проводится урезанный чемпионат страны - он определяет представителя Канады в Лиге чемпионов КОНКАКАФ.