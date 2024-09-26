Форвард «Интер Майами» сменил имидж и стал блондином, перекрасив волосы в пепельный цвет. Фото появилось в социальных сетях.

Напомним, что ранее 37-летний нападающий покинул сборную Уругвая, за которую провёл свыше 140 матчей во всех турнирах.

На данный момент в сезоне МЛС у уругвайского нападающего 19 забитых голов и семь голевых передач 26 матчах во всех турнирах.

Текущий контракт Суареса связывает футболиста с «Интер Майами» до конца 2024 календарного года.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 млн евро.