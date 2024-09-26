Месси подешевел до 25 миллионов евро

Портал Transfermarkt обновил стоимости игроков МЛС. Главная звезда заокеанского футбольного первенства, Лионель Месси подешевел. Он сбавил в стоимости 5 млн евро и теперь стоит 25 млн.

Тем не менее, Месси остался самым дорогостоящим игроком лиги. Он в свои 37 лет опережает второго и третьего самых дорогих игроков МЛС на 10 млн евро.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что в следующем календарном году Месси может сменить клуб.

За «Интер Майами» Лионель выступает с лета 2023 года. В текущем сезоне МЛС у аргентинца в активе 14 голов и 10 голевых передач в 15 матчах. Его клуб – один из лучших в лиге.