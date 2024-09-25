Виейра может возглавить команду Миранчука

Бывший футболист сборной Франции и лондонского «Арсенала» Патрик Виейра может получить работу в МЛС. Об этом рапортуют журналисты Givemesport.

Согласно данным источника, в услугах французского специалиста заинтересована «Атланта Юнайтед». За эту команду выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Стоит отметить, что последним местом работы Виейра был французский «Страсбург». Специалист покинул французский клуб минувшим летом.

Следующий поединок «Атланта Юнайтед» проведет на выезде против «Филадельфии Юнион». Матч регулярного сезона МЛС пройдет 29 сентября.