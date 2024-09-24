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США. МЛС

Месси может выступить на клубном чемпионате мира

24 Сентября 2024 • 14:34 Комментировать

ФИФА планирует на следующее лето клубный чемпионат мира с участием 32 команд. Зону КОНКАКАФ должны представить четыре команды, в частности американский «Сиэтл Саундерс», выигравший Лигу чемпионов в этой конфедерации в 2022 году.

Клубный чемпионат мира примут США, и для этой страны предусмотрена дополнительная, «хозяйская» путёвка. Кто её получит, до сих пор неизвестно. При этом портал Goal пишет о том, что приглашение может достаться «Интер Майами», где выступают несколько звёзд, в частности Лионель Месси.

Тренер «Интер Майами» Херардо Мартино уже сообщил, что команда хотела бы выступить на чемпионате мира.   

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами ещё теги
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