Месси может выступить на клубном чемпионате мира

ФИФА планирует на следующее лето клубный чемпионат мира с участием 32 команд. Зону КОНКАКАФ должны представить четыре команды, в частности американский «Сиэтл Саундерс», выигравший Лигу чемпионов в этой конфедерации в 2022 году.

Клубный чемпионат мира примут США, и для этой страны предусмотрена дополнительная, «хозяйская» путёвка. Кто её получит, до сих пор неизвестно. При этом портал Goal пишет о том, что приглашение может достаться «Интер Майами», где выступают несколько звёзд, в частности Лионель Месси.

Тренер «Интер Майами» Херардо Мартино уже сообщил, что команда хотела бы выступить на чемпионате мира.